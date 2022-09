Oče pretočnega videa

Netflix je z 220 milijoni naročnikov najbolj priljubljena pretočna storitev na planetu, ki ponuja televizijsko in filmsko zabavo. Do uspeha, kot ga podjetje beleži danes, ga je pripeljalo nemalo kritičnih odločitev para vizionarjev, ki sta imela rada filme, a premalo časa, da bi si jih ogledala v časovnem roku, znotraj katerega jima ne bi bilo treba plačati zamudnine ob vračilu videokasete.

Zgodba o Netflixu se je začela avgusta 1997, ko sta Marc Randolph in Reed Hastings odprla inovativno videoteko, ki je prek svoje spletne strani izposojala filmske devedeje s pošiljanjem po običajni pošti. Novost je bila namenjena uporabnikom, ki v bližini svojega doma niso imeli klasične izposojevalnice filmov. Njihovi naročniki so preprosto obiskali spletno stran, si izbrali film, ga prejeli na dom in po končanem ogledu vrnili po pošti v priloženi kuverti. Zamisel se je porodila Hastingsu, ko je v videoteko Blockbuster z zamudo vrnil film Appolo 13. Ker je devede vrnil šest tednov čez rok, je moral doplačati 40 ameriških dolarjev. Kasneje si je v fitnesu zamislil storitev z nizkimi začetnimi stroški, ki naročnika ne bi kaznovala z zamudnino. Ko bi vrnil izposojene filme, bi na dom lahko prejel nove.

