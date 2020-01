Novi čut v pametnih telefonih

Apple s telefoni iPhone 11, 11 Pro in 11 Pro max ponovno orje ledino, ko uvaja tehnologijo brezžičnega komuniciranja, ki je konkurenca še nima. Čeprav ultraširokopasovne brezžične povezave niso nov izum, so si v mobilne telefoni pot utrle šele zdaj. Zanje pa smo zares izvedeli šele po lažnem preplahu o vohunjenju po uporabnikovi lokaciji.

Zaradi nemalo varnostnih incidentov in spodrsljajev na področju zasebnosti so uporabniki pametnih naprav čedalje bolj sumničavi glede varovanja osebnih podatkov. Ko je varnostni strokovnjak Brian Krebs decembra lani pokazal, da novi iPhone ugotavljajo lokacijo, četudi so vse tovrstne storitve izključene, je to povzročilo preplah. Nič nenavadnega ne bi bilo, če bi Apple (ali katerokoli drugo podjetje) malce pozabil na dobrobit uporabnikov in v želji po zaslužku želel izvedeti in prodati še kaj več o njih. V resnici pa je Krebs naletel na nujni del nove tehnologije, ki jo je Apple premierno pokazal v iPhonih 11, konkurenca pa je še ni uvedla.

Zakup člankov

Ta članek stane le 1 evro!

Nakup je preprost: POŠLJITE SMS z vsebino

MONITOR1 na številko 7890. KODO, prejeto na telefon, prepišite v spodnje okence in takoj boste lahko prebrali članek.

Nakup prek telefona (sistem Valú Moneta) je mogoč pri operaterjih Telekomu Slovenije in A1. Po namestitvi aplikacije Valú Moneta je nakup mogoč tudi od drugod.