Nove tehnologije poenostavljajo avtomatizacijo

Medtem ko industrijske robote poznamo desetletja, so nedavni preboji na področju umetne inteligence, strojnega učenja in inženiringa naredili robote eksponentno učinkovitejše pri njihovem delu. Današnji roboti so prisotni v skoraj vseh panogah. Razvoj pametnih in sodelujočih robotov pa namiguje, da jih lahko v prihodnje pričakujemo tudi v naših domovih.

Poglejmo, kje smo. Kombinacija starajočega se prebivalstva in porasta avtomatizacije v proizvodnih (in vseh drugih) podjetjih močno vpliva na svetovno gospodarstvo. V številnih državah se soočajo s pomanjkanjem delavcev, zato se roboti vse pogosteje uporabljajo za zapolnjevanje vrzeli, ki jih za seboj pustijo delavci, ko se upokojijo, oziroma nadomeščanje delavcev, ki jih ni – v proizvodnji, skladiščih, celo pisarnah. Po študiji, ki jo je izvedel MIT, so roboti danes bolj razširjeni v krajih, kjer se prebivalstvo hitreje stara, kar velja tako za ZDA, Japonsko kot Slovenijo – ta trend naj bi se nadaljeval tudi v prihodnje.

