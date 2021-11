Nokia G50

Nokia pridno dostavlja nove telefone, tokrat smo v roke dobili model G50. Serija G je namenjena vstopnim modelom, v njihovem prodajnem programu je tako po ceni in zmogljivosti za serijo X, model G50 pa je trenutno najdražji model s to črko. Nokia ga predstavlja kot enega cenejših telefonov s povezavo 5G.

Prvo, kar pade v oči, je velikost telefona, uporablja namreč zaslon diagonale kar 6,8 palca. Gre torej za to, kar smo nekoč imenovali »Phablet«, torej vmesni korak med telefonom in manjšo tablico. To so največji telefon, saj se diagonale ustavijo pred sedmimi palci – enako velik zaslon ima, denimo, Samsungov Galaxy S21 Ultra. Telefon tudi v roki deluje velik, kar ne bo ravno vsem odgovarjalo, se pa seveda najdejo uporabniki, ki si želijo ravno to.

