Ni interneta za starce

Projekt digitalnega bona za starejše, ki ga je aktualna vlada podedovala od svoje predhodnice, je znova odprl vprašanje splošne družbene digitalizacije in izzivov približevanja informacijske družbe starejšim občankam ter občanom.

Gneča pred prijavnimi centri za izobraževanje s področja informacijskih tehnologij in storitev ter nespretno snovanje in izvajanje razpisa, pomanjkanje nujne opreme za spletno komunikacijo med vrhom pandemije koronavirusa, prehajanje na sistem poslovanja, kjer so v ospredju digitalne poti (digital first, op. p.), ter pomanjkanje znanja starejših v naši družbi so bili samo nekateri razlogi za nezadovoljstvo in izraženo potrebo po spremembah razvojnih strategij na tem področju.

