Ni certifikata? Ni panike

Naša državna uprava ponuja številne digitalne storitve, a za nekatere ve le malo ljudi. Pred mesecem dni sem po naključju izvedel, da poleg identifikacije z digitalnim potrdilom že dve leti obstaja tudi storitev smsPASS, kjer za digitalno poslovanje z državo zadostuje pametni telefon s telefonsko številko. V resnici je smsPASS le del širše storitve SI-PASS, ki je nekakšen državni upravljalnik digitalne identitete.

Kovačeva kobila je pogosto bosa in tudi to pot je bilo enako. Kolega mi je omenil, da je slišal za storitev smsPASS, ki naj bi obstajala poleg digitalnih potrdil Sigenca. Vzel si je pol ure in si na najbližji upravni enoti priskrbel storitev. Po isti poti je šel tudi pisec teh vrstic in ugotovil, da sploh ni treba vedno na upravno enoto.

