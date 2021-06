Naš izbor na iPhonu

thInk – PDF & ePub Annotator Izredno koristna aplikacija, s katero lahko delamo zapiske na dokumente v oblikah PDF in ePub (zadnje prej pretvorimo v PDF).

Tiimo Izredno koristna aplikacija, s katero grafično načrtujemo dan in opravila.

Network Utility Zmogljiva aplikacija za prikaz različnih podatkov o našem omrežju – ponuja tudi widget za hiter pregled podatkov.

Wattpad Omrežje za objavo raznovrstnih zgodb, kjer sodeluje že čez 90 milijonov bralcev in piscev.

BlockFi Podjetje, ki nam izplačuje mesečne obresti na podlagi naših kriptovalut, ponuja pa tudi posojila.

Toshl Finance Aplikacijo Toshl smo v preteklosti že omenili, po novem pa ponuja tudi neposredno povezavo z bančnimi računi za še boljši nadzor nad izdatki.

Crypto Tracker Aplikacija za hiter in podroben pregled dogajanja na trgih kriptovalut – tudi z nastavljivimi opozorili.

Readder for Reddit Reddit je eno bolj popularnih družabnih omrežij in hkrati eno redkih, za katero je na voljo več različnih odjemalcev, denimo Readder.

ScreenKit Zmogljiva aplikacija, namenjena sestavljanju widgetov in prilagajanju videza telefona – tudi z goro ikon za aplikacije.

Vega – Widget Maker Še ena aplikacija za izdelavo lastnih widgetov – ponuja mnogo predlog, v katere lahko vstavljamo različne elemente.

Carrot Weather Ena najzmogljivejših aplikacij za prikaz vremena in drugih podnebnih podatkov, tudi z aplikacijo za Apple Watch.

Beelinguapp Aplikacija za učenje jezikov, kjer je na voljo tudi vzporedni prikaz dveh jezikov (torej enega, ki ga poznamo, in drugega, ki se ga učimo).

Motion Photo to Gif Preprosta aplikacija, s katero lahko konvertiramo žive fotografije v format GIF ali v video, pri tem lahko dodamo tudi različne efekte.

Bellish Namenjena vsem, ki se ukvarjajo s pletenjem. V Bellishu izberemo kos oblačila, vključno z merami in s tipom volne, aplikacija pa pri tem ustvari vzorec za pletenje.

Canva: Photo & Video Editing Aplikacija za sestavljanje video posnetkov z možnostjo odstranjevanja ozadij, dodajanja napisov, fotografij in grafik.

World of Airports Igra upravljanja in razvoja letališča s podrobno simulacijo zračnega prometa in z vodenjem lastne letalske družbe.

Doodle Jump 2 Izredno nalezljiva igra, v katerimi z nagibanjem telefona poskakujemo vse višje po različnih svetovih, po novem lahko odklenemo tudi nove like.

Bowling Crew Napredna in grafično impresivna igra kegljanja, v kateri se lahko spopademo tudi z drugimi igralci prek spleta.

Rush Royale Igra tipa tower defense, torej grajenja obrambnih stolpov pred nepridipravi, kjer vlogo stolpov prevzamejo raznovrstni heroji.

League of Legends: Wild Rift Spletna igra tipa MOBA, kjer se spopademo v bojih z različnim številom soigralcev, vse do bojev 5 na 5.