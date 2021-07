Najboljše za PocketPC (2004)

Nekaj programčkov za ročne računalnike, nad katerimi smo se navduševali pred 17 leti...

GigaBar 1.58

Kaj: Program, ki doda zmožnosti opravilni vrstici.

Zahteve: Windows CE 2.0 ali novejši

Velikost: 333 KB

Izdeluje: GigaBar, www.gigabar.com

Cena: Brezplačen.

Za: Obilica nastavitev in zmožnosti.

Proti: Malo neroden uporabniški vmesnik.

Pregled nad programi, ki tečejo v ročnem računalniku, je zelo slab. Programi se ob »zapiranju« sploh ne zaprejo, ampak le umaknejo v ozadje. Če želimo potem program dokončno zapreti, moramo šariti po nastavitvah. Na voljo je cel kup pripomočkov, ki delo s programi in z opravilno vrstico poenostavijo, eden najbolj priljubljenih pa je GigaBar. Ta se po namestitvi naseli v opravilno vrstico, že na prvi pogled pa opazimo, da je navzven precej spremenjen. Ob gumbu Start, ki je zdaj res samo gumb, vidimo ime programa, ki ga trenutno uporabljamo, ob njem pa ikone vseh drugih programov, ki trenutno tečejo v ozadju.

HandyZip 1.8

Kaj: Program za delo z datotekami ZIP

Zahteve: Windows CE 2.0 ali novejši

Velikost: 220 KB

Izdeluje: CNetX, www.cnetx.com

Cena: 20 dolarjev

Za: Enostavnost, samodejno posodabljanje datotek.

Proti: Delo z datotekami ZIP podpirajo tudi nekateri nenamenski pripomočki.

Podpora delu s stisnjenimi datotekami ZIP dandanes sodi že k osnovnim zmožnostim vsakega novejšega operacijskega sistema. Še bolj naj bi to veljalo za ročne računalnike zaradi zelo omejenega pomnilnika. Vsekakor je praktično, če datoteke, ki jih ne uporabljamo pogosto, stisnemo. HandyZip omogoča navadno stiskanje in razširjanje datotek, kot ga poznamo iz podobnih Okenskih programov. Datoteke lahko preprosto kopiramo v raziskovalec in iz njega, program pa podpira tudi samodejno posodobitev datotek. Zaženemo jih lahko neposredno iz HandyZipa, jih urejamo in shranimo, HandyZip pa v arhiv shrani najnovejšo različico datoteke.

DEXplor 1.20

Kaj: Upravljalnik datotek

Zahteve: PocketPC 2002

Velikost: 334 KB

Izdeluje: Daniel East, www.dex-plor.com

Cena: 14 dolarjev

Za: Dober pregled nad tem, koliko prostora zasedajo datoteke v ročnem računalniku.

Proti: Precej omejena preizkusna različica.

Poleg orodne vrstice je eden slabših delov sistema PocketPC 2002 upravljalnik datotek. Med nadomestki za privzetega raziskovalca smo preizkusili DEXplor. Program v primerjavi z vgrajenim raziskovalcem poda precej več podatkov o tem, koliko prostora neka mapa ali datoteka zaseda, ob tem pa pregledno razširi celotno drevo map, tako da vidimo, kje v pomnilniku so datoteke shranjene. V DEXploru lahko tudi nastavimo, v katerem programu se zažene določena vrsta datotek, ob tem pa lahko za boljšo preglednost nad posameznimi vrstami nastavimo tudi privzeto ikono. Program v registrirani različici omogoča tudi delo s stisnjenimi datotekami ZIP ter nadzor nad programi, ki tečejo v ozadju.

ACDSee Mobile for Windows CE

Kaj: Pregledovalnik slikovnih datotek

Zahteve: PocketPC 2002

Velikost: 925 KB

Izdeluje: ACD Systems, www.acdsystems.com

Cena: 40 dolarjev

Za: Enostavno delo, združljivost s programom za osebne računalnike.

Proti: Razmeroma visoka cena.

Ročni računalnik je kot spremljevalec na poti posebno uporaben v navezi z digitalnimi fotoaparati, saj lahko si kar v njem ogledamo rezultate slikanja, napake pa tako opazimo precej hitreje kakor na zaslončkih, vgrajenih v fotoaparate. Eden zmogljivejših programov za pregledovanje slik v osebnih računalnikih, ACDSee, je na voljo tudi v različici za ročne računalnike in je mišljen prav za taka opravila.

TV Remote Controller 3.0

Kaj: Program za posnemanje daljinskega upravljalnika

Zahteve: Windows CE 2.0 ali več

Velikost: 500 KB

Izdeluje: PDAWin, www.pdawin.com

Cena: 20 dolarjev

Za: Podpira veliko število naprav, možnost preoblek.

Proti: Doseg vmesnika IR nekaterih ročnih računalnikov ni dovolj velik, da bi bil program uporaben.

Ročni računalnik, opremljen z infrardečim vmesnikom, lahko s primernim programom uporabljamo kot univerzalni daljinski sprejemnik z gumbi, narisanimi na zaslonu. Eden izmed bolj znanih programov, ki to omogočajo, je TV Remote Controller. Program ima shranjene nastavitve za naprave nekaterih najbolj razširjenih izdelovalcev, omogoča pa tudi učenje v navezi z izvirnim daljinskim sprejemnikom, tako da lahko z njim nadzorujemo prav vsako napravo, ki ji je priložen daljinec.

Microsoft Reader 2002

Kaj: Program za branje elektronskih knjig

Zahteve: PocketPC 2002

Velikost: Del operacijskega sistema PocketPC 2002.

Izdeluje: Microsoft, www.microsoft.com

Cena: Brezplačen.

Za: Možnost vstavljanja zaznamkov in opomb v besedila, pregledovanje pomena besed v slovarju.

Proti: Za pregledovanje avtorsko zaščitenih datotek je treba program aktivirati.

Branje besedil z zaslona še kar nekaj časa ne bo nadomestilo listanja po knjigah, saj so naše oči bolj vajene brati s papirja. Dostikrat pa se zgodi, da je bolj praktično, če s sabo namesto debele skladovnice knjig vzamemo samo nekaj datotek z besedilom, ki jih pregledujemo na računalniku. Za branje na poti so najprimernejši ročni računalniki, zato je Microsoft že v operacijski sistem dodal program za pregledovanje elektronskih knjig. Z Microsoft Readerjem lahko beremo datoteke, zapisane v formatu .lit, ki je Microsoftov standard za zapis elektronskih knjig. Žal ni združljiv s konkurenčnimi formati, zato moramo biti pri nakupu knjige na spletu pozorni, da bo dobljena datoteka zapisana v pravem formatu.

