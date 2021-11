Najboljša naprava vseh časov?

Najuspešnejši predvajalnik digitalne glasbe v zapisu MP3 v zgodovini ni bil prvi svoje vrste. Kot mnogokrat doslej je podjetje z vizijo na osnovi obstoječega izdelka splavilo superiorno različico, ki se ji ni bilo mogoče upreti. Kot mnogokrat doslej je izdelek nosil logotip ugriznjenega jabolka. Zgodilo se je pred 20 leti.

Zgodba o predvajalniku iPod se začne leta 1999, ko Steve Jobs odkrije možnosti Applove tehnologije FireWire, ki je omogočala veliko hitrejše prenose kot karkoli podobnega na trgu. Najprej je z njimi opremil računalnike Mac, da so njihovi kupci lažje prenašali video posnetke s kamkorderjev ter jih računalniško obdelovali naprej. V ta namen so navezali stike s podjetjem Adobe, da bi jim priznani razvijalci ustvarjalnih programov izdelali preprost urejevalnik video posnetkov. Ker niso bili zainteresirani, so pri Applu sami razvili program iMovie in maca ustoličili za paradnega konja svoje digitalne strategije.

