Naj me ščiti nekdo drug ...

Vsako podjetje si želi imeti najsodobnejšo zaščito pred kibernetskimi napadi, zlasti ker so ti napadi vedno pogostejši in nevarnejši. Ranljivosti, napake in prevare lahko posamezno podjetje stanejo na milijone evrov. Zelo hitro se zato tam pojavi misel: Kaj pa, če bi za našo kibernetsko varnost skrbel nekdo drug?

Kdo le? Specializirani ponudnik na področju kibernetske varnosti oziroma varnostno-operativni center (SOC) premore varnostna orodja in znanje, ki so potrebni za zagotavljanje varnosti in odpornosti slehernega okolja IT. SOC lahko torej razumemo kot centralizirano enoto, ki vključuje fizično lokacijo, osebje in orodja, namenjena spremljanju, odkrivanju in zmanjševanju groženj kibernetske varnosti drugih podjetij in organizaciji ter odzivanju nanje. Tudi v Sloveniji že deluje več varnostno-operativnih centrih, največ jih premorejo telekomunikacijski operaterji in podjetja, specializirana za področje varnostnih rešitev. Sprva so jih razvila oziroma vzpostavila za lastne namene varovanja pred vse bolj kompleksnimi varnostnimi grožnjami in napadi, kaj hitro pa so spoznala, da lahko z njimi tudi služijo denar. In sicer tako, da svoje storitve nudijo drugim podjetjem.

