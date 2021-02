Na poti v dobo digitalne proizvodnje

Za brezhibno delovanje digitalnih tovarn prihodnosti bo seveda skrbela napredna programska oprema.

Računalniki so vedno igrali ključno vlogo pri prenosu idej o izdelkih od koncepta do resničnosti. Zmožnost računalniško podprte proizvodnje (CAM), da skrajša čas, potreben za načrtovanje in izdelavo prototipa brez ponovne konfiguracije ali preoblikovanja proizvodne linije, je rešitve CAM vdelala v številne panoge industrije.

Zakup člankov