Mobilna prva pomoč

V kriznih situacijah je dostop do pravih informacij ključen za hitro in pravilno ukrepanje. Mobilne aplikacije lahko nudijo vizualna navodila, dostop do informacij v realnem času in uporabna orodja, ki izboljšajo našo odzivnost in pripravljenost. Tukaj je pet takšnih aplikacij za naprave z operacijskim sistemom Android, ki so nepogrešljive v nujnih primerih.

Prva je vsekakor aplikacija ameriškega Rdečega križa First Aid: American Red Cross, ki ponuja podrobna navodila za različne situacije prve pomoči. Vključuje video vadnice in obogatene prikaze, ki demonstrirajo pravilne tehnike. Primerna je za vsakogar, saj zagotavlja jasne usmeritve korak za korakom, tudi v stresnih situacijah. Aplikacija omogoča vizualno vodstvo, ki nas v primeru oskrbe ran z ilustracijami vodi pri pravilnem izvajanju pritiska na rano, da zaustavimo krvavitev, ter pokaže, kako sterilno prekriti in poviti poškodbo.

