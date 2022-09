Mobilna elektrika na morju

Če si udobje elektrificiranih domovanj si želimo tudi na popotovanjih po divjinah ali pa se želimo zgolj pripraviti na kratkotrajne izpade električne energije, so priljubljena rešitev polnilne postaje z baterijami in sončne celice. Niso poceni in niso lahke, so pa učinkovite in enostavne za uporabo. Izkaže se, da si lahko s kvadratnim metrom sončnih celic v poletnih dneh zagotovimo okoli 100 W električne energije, kar za nepožrešne porabnike zadostuje.

Moderni slog življenja nas je dodobra razvadil, a za pričakovano udobje je nujen predpogoj elektrika. Za napajanje prenosnih naprav, na primer mobilnih telefonov, tablic in tudi manjših prenosnih računalnikih, že marsikdaj s seboj nosimo prenosne baterije (powerbank) s kapaciteto nekaj tisoč mAh. A z baterijo s kapaciteto 10.000 mAh, četudi bi jo nekako priključili na hladilnik, si kaj dosti ne bi mogli pomagati. Manjši hladilnik bi deloval kakšno uro.

