Mladostniki na udaru algoritmov

Digitalne tehnologije zavzemajo velik del našega vsakdana, otroci in mladostniki pa preživijo veliko časa na spletu, ki nedvomno močno sooblikuje njihov pogled na svet. Mladostnikom so ideali, ki so bili v preteklosti izbrani oziroma dogovorjeni, danes vsiljeni, saj njihov vrednostni sistem, njihove navade in želje dandanes oblikujejo tudi družbena omrežja, ki rezultate dogajanja pljusknejo nazaj v družbo. V zadnjem času so del tega začaranega kroga tudi konservativna in ekstremna mišljenja med mladimi.

Izsledki mednarodne raziskave državljanske vzgoje in izobraževanja ICCS so razkrili, da se 48 odstotkov fantov in 12 odstotkov deklet strinja, da so moški »bolje usposobljeni za politične voditelje kot ženske«. To so bila stališča osmošolcev in osmošolk, ki so sodelovali v raziskavi, pri tem pa se je več kot 30 odstotkov fantov celo strinjalo, da se »ženske ne bi smele ukvarjati s politiko«. Stališča, ki jih nikakor ne gre spregledati ali ob njih zgolj zamahniti z roko, saj gre za velik delež osmošolk in osmošolcev, ki bodo krojili prihodnost družbe, v kateri bo, upoštevaje te številke, med odločevalci malo prostora za ženske.

