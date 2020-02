Misija nemogoče

Čeprav se Applov operacijski sistem ne imenuje Windows, okna uporablja bolje od večnega tekmeca. Dashboard, Spaces in Expose že od nekdaj razvajajo uporabnike Macov na način, ki si ga Microsoftovi privrženci do nedavnega niso mogli niti zamisliti. Vse dobrote v zvezi z okni je Apple v zadnjih nekaj različicah operacijskega sistema macOS združil v en paket in ga poimenoval Mission Control.

Mission Control je programski pripomoček za upravljanje pogovornih oken v Applovem operacijskem sistemu macOS. Prvič se je pojavil v nadgradnji OS X Lion in od takrat skrbi za organizacijo oken, aplikacij, navideznih namizij ter zagon lebdečih pripomočkov v jabolčnem računalniškem okolju. Mission Control združuje tri znane Applove tehnološke zamisli, Dashboard, Spaces in Expose. Zadnja je najstarejša med njimi, saj datira v daljno leto 2003, v čase Applovega operacijskega sistema OS X Panther. Mission Control vse zmožnosti skrivanja odprtih dokumentov in aplikacij (Expose) ter delo z navideznimi namizji (Spaces) združi pod eno streho, medtem ko zagon manjših programov, ki jih poganja spletna tehnologija HTML, JavaScripta in CSS (Dashboarda) v zadnji različici operacijskega sistema macOS Catalina razdeli med različne pripomočke. Največ jih najdemo pod okriljem opozorilnega središča Notification Center.

