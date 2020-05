Microsoft, kako bi dejal?

Prevelik del mojega dela sestoji iz popravljanja pisnih izdelkov študentov in doktorandov, ki morajo objavljati v angleščini. Ne glede na krilatice, da šteje vsebina, jezikovno podpovprečno izdelki v revijah niso dobro sprejeti. Kako prav bi prišlo orodje, ki bi jezikovno okornost zgladilo v sozvočen, ravno prav sočen sestavek. Razvoj umetne inteligence nam je prinesel nekaj takšnih orodij in danes si bomo ogledali Microsoft Editor.

Strojno prevajanje je že več kot dovolj dobro, da so tudi prevodi iz eksotičnih jezikov dovolj razumljivi za branje. Celo pri prevajanju v tuje jezike je mestoma hitreje popravljati strojni prevod kakor besedilo v celoti prevajati na roke. Zelo malo zaostaja izboljševanje besedil, torej prevod iz, na primer, robate angleščine v naravno govorico. Microsoft je s svojim Editorjem stopil na trg, kjer so glavni igralci Grammarly, Instatext, Ginger in WhiteSmoke.

