Logistika odprtih rok pričakuje omrežja 5G

Tehnologije in omrežja 5G obljubljajo boljši vpogled v delovanje logističnih procesov, stalno spremljanje lokacije in obilje podatkov, ki ga velja izkoristiti za nudenje boljših storitev.

Mobilna omrežja pete generacije (5G) se – gledano skozi tehnološke oči – bistveno razlikujejo od prejšnjih omrežij. Zasnovana so z mislijo na hipno odzivnost in bliskovite hitrosti prenosa podatkov. Za večino primerov industrijske rabe je ključna predvsem prva lastnost, čeprav tudi obljube o stokrat večjih hitrostih prenosa podatkov po mobilnih omrežjih niso od muh. Odzivnost omrežja, merjena v nekaj milisekundah, podpora za milijon naprav/povezav na kvadratni kilometer in razpoložljivost omrežja, merjena s petimi devetkami (99,999 odstotka), so stvari, ki pritegnejo pozornost inženirjev in snovalcev rešitev. Omrežja 5G bodo podjetjem pomagala ustvarjati in deliti podatke z neverjetnimi hitrostmi in pri tem spodbudila nove podatkovno gnane storitve in poslovne modele. Tudi v transportu in logistiki, pri čemer samovozeča vozila (vsaj sprva) ne bodo nujno v ospredju.

