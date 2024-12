Litijev naslednik

Od konca 90. let so baterije v moderni elektroniki skoraj brez izjeme litij-ionske, napredek pa je vsako leto težavnejši. Z naraščanjem njihove priljubljenosti in števila elektronskih naprav pa so se pojavili povsem netehnološki problemi virov litija, njegovega pridobivanja in uporabe kobalta, niklja in bakra kot nujnih pomočnikov. Pod litijem v periodnem sistemu najdemo natrij, ki se že uporablja v večjih sistemih.

Moderni pametni telefoni so računalniki v malem, ki so od legendarne Nokie 3310 za več velikostnih razredov zmogljivejši. Čeprav ima Googlov novi Pixel 16-milijonkrat več pomnilnika in 30-krat hitrejši procesor, zmore delovati s podobno avtonomijo kot stara nokia. A razlika ni posledica izjemnega napredka na področju baterij, temveč varčnosti komponent.

