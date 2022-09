Licence za prgišče evrov

Internet in spletne medije, tudi slovenske, so preplavile reklame za nakup licenc za priljubljene operacijske sisteme, pisarniške pakete in drugo programsko opremo po smešno nizkih cenah. Obljubljajo Windows za nekaj evrov, Office za 15 evrov in podobno. Preverili smo, kaj stoji v ozadju in zakaj vsaka znižana cena še ne pomeni nezakonitih kopij.

Peter Schneider je leta 2003 dobil zamisel, ki se je verjetno utrnila že marsikomu pred tem, le da jo je on tudi udejanjil. Programska oprema se od fizičnih izdelkov razlikuje v pomembni podrobnosti: ne stara se. Medtem ko bo 20 let star avtomobil že dodobra zdelan od vožnje v vseh mogočih vremenskih razmer, prav tako bo enako star računalnik tudi že čutil zob časa (težave z diskom, napihnjeni kondenzatorji, utrujena elektronika), je 20 let stara programska oprema na to težavo imuna. To velja za vse digitalne izdelke, ki jih lahko verno kopiramo bit po bitu. Vsebinsko in funkcionalnostno resda zastarijo, a še vedno so popolnoma enaki kot ob nakupu.

Zakup člankov