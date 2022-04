Lenovo Ideapad 3

Računalniki Lenovo Ideapad so namenjeni domačim in drugim nekoliko manj zahtevnim uporabnikom. Tudi Ideapad 3 smo že srečali pred kakim letom, le da je takrat šlo za 15-palčni model z vstopnim Intelovim procesorjem, tokrat pa smo na preizkus dobili večjega, 17-palčnega brata s srcem AMD (in z oznako 17ADA05).

Prenosnik je enostavno oblikovan. Ohišje je povsem plastično v zadržani, skoraj že dolgočasni svetlo sivi barvi. Kakovost plastike je bolj povprečna kot karkoli drugega, je pa dovolj malo roba okoli zaslona. Tudi sicer so mere glede na velikost zaslona dovolj kompaktne. Tipke tipkovnice so v nekoliko temnejši sivi, dovolj prijetne na otip, z nizkim hodom. Na sredini opazimo nekaj malega udiranja, vseeno je tipkarska izkušnja glede na cenovni razred še kar dobra. Na desni strani je tudi tipkovnica, sledilna ploščica bi lahko bila malenkost večja (vsaj glede na velikost ohišja).

