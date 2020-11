Laser ali brizgalnik, to je zdaj vprašanje

Odgovarjamo na »večno« vprašanje iz sveta tiskanja. Odgovor, pričakovano, ni enoznačen.

Kupiti brizgalni in laserski tiskalnik? To je najosnovnejše in hkrati najpomembnejše vprašanje pri nakupu tiskalnika. V čem je pravzaprav razlika? Če kupujete tiskalnik, ste verjetno naleteli na omenjeni tehnologiji izpisa dokumentov ne glede na to, katero kategorijo izdelkov imate v mislih. Da je zmeda še popolnejša, imata obe tehnologiji tiska svoje mesto tako v domovih kot pisarnah. Drži pa tudi, da obstaja velika verjetnost, da bo ena izmed njiju bolje zadovoljila vaše potrebe kot druga. Kateri tiskalnik torej izbrati?

