Kvalitetna komunikacija

V osrčju sončne Kalifornije, v živahnem mestu San Diego, se je leta 1985 začela pisati zgodba o inovacijah, ki so za vedno spremenile svet komunikacij. Skupina sedmih vizionarjev, med njimi izjemen inženir in podjetnik Irwin Jacobs, je združila svoje znanje in strast do tehnologije ter ustanovila podjetje Qualcomm.

Irwin Mark Jacobs, rojen 18. oktobra 1933, je ameriški elektroinženir in poslovnež, najbolj znan kot soustanovitelj in nekdanji predsednik Qualcomma, vodilnega podjetja na področju brezžične tehnologije. Jacobs je diplomiral iz elektrotehnike na Univerzi Cornell in doktoriral na inštitutu Massachusetts Institute of Technology (MIT). Po doktoratu je začel svojo kariero kot profesor na MIT in Univerzi v Kaliforniji v San Diegu (UCSD). Leta 1968 je skupaj s šestimi kolegi ustanovil Linkabit, podjetje, ki je razvijalo komunikacijske sisteme za vojsko in vesoljske agencije.

