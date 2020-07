Koronazarote

Novi krivec za koronavirus je v očeh interneta postal Bill Gates, o katerem so se začele širiti neverjetne teorije zarote. Na družbenih medijih mrgoli komentarjev, karikatur, fotografij in posnetkov, ki nas preprečujejo, da je Bill Gates odgovoren za širjenje virusa. Ironično je človek, ki je doniral milijarde svojega denarja, postal internetna tarča.

Pandemija je podžgala teorije zarote o koronavirusu, ki na spletu dobivajo neslutene razsežnosti. Legitimno je vprašanje, kako je preskočil na človeško populacijo, kar so raziskovalci že proučevali in še bodo. Nebrzdano predstavljanje trditev, da gre za biološko orožje ali pobegli virus, kot dejstev, pa je vsaj neodgovorno. Pojavljajo se mineštre vseh popularnih teorij zarot, ki povezujejo cepljenje, koronavirus, 5G, Big Pharma (le ploščata Zemlja še manjka). V podrobnostih variirajo, a večinoma trdijo, da 5G tako ali drugače pospešuje širjenje umetno ustvarjenega virusa.

Aprila so posledice teh teorij zarote pljusknile v resnični svet. V Veliki Britaniji, na Irskem, Nizozemskem, Cipru in Hrvaškem so neznanci zažgali več deset baznih postaj. Na Otoku operaterji javno prosijo ljudi, naj ne nadlegujejo in verbalno napadajo njihovih tehnikov, ki napeljujejo optiko ali vzdržujejo bazne postaje. Ministrstvo je moralo izdati uradno pojasnilo, da med mobilnimi omrežji in koronavirusom ne more biti povezave. A teorije zarote širijo tudi nekateri bolj ali manj slavni posamezniki. Ko je eden izmed voditeljev na britanski televiziji ITV samo javno dopustil možnost, da ta teorija zarote drži, se je moral naslednji dan javno zagovarjati, regulator medijev pa je napovedal preiskavo. Bizarno je, da tako neverjetne trditve sploh dobijo mikrofon v medijih, kar pa se resda ne dogaja pogosto.

Situacija pa je povsem drugačna na družbenih omrežjih. Facebook je dolga leta vztrajal pri stališčih, da ne bodo omejevali nobenih objav, dokler bodo zakonite. A koronavirus in infodemija, kakor je poplavo lažnih informacij označila Svetovna zdravstvena organizacija (WHO), sta celo Facebook prisilila v spremembo stališč. Napovedali so agresivne korake za zajezitev širjenja dezinformacij. Podobno so se odzvali tudi drugi.

Da internet daje neslutene možnosti komunikacije, ni novost. Založnikiso brezplačno odprli vse prispevke o koronavirusu. Takšno demokratizacijo gre pohvaliti, a ima tudi stranski učinek. Odprti so recenzirani članki in tudi nerecenzirani rokopisi, mnenja. Krešejo se mnenja o metodologiji in interpretaciji rezultatov. To daje vtis, da znanost ne ve, kaj počne, a v resnici lahko javnost prvikrat od blizu spremlja, kako se vzpostavlja znanstveni konsenz.

Billa Gatesa ni treba posebej predstavljati. Milijarde ljudi ga poznajo kot soustanovitelja Microsofta in enega najbogatejših Zemljanov (trenutno na drugem mestu), a zadnji desetletji nastopa v drugačni vlogi. Ko je leta 2000 prepustil mesto izvršnega direktorja Stevu Ballmerju, je z ženo ustanovil Fundacijo Billa in Melinde Gates, ki je največja zasebna fundacija na svetu. Odtlej se je čedalje bolj posvečal fundaciji, zato od leta 2008 ni več polno zaposlen v Microsoftu, letos pa je odstopil tudi iz upravnega odbora. V glavnem se je posvetil delu v Fundaciji, ki se ukvarja z reševanjem problemov dostopnega zdravstva, izobrazbe in izkoreninjanja revščine.

Internet prenese vse, zato moramo ves čas, ne le med krizami, vzdrževati kakovostne medije ter redno razkrinkavati teorije zarote. Sicer se nam zanemarjanje te higiene lahko vrne kakor bumerang, ko je to najmanj primerno.

Eno izmed področij njenega delovanja je izkoreninjenje nalezljivih bolezni, za kar so donirali več milijard dolarjev. Zaradi spremljanja tega boja od blizu je imel Bill Gates pred petimi leti predavanje na TEDx (The next outbreak? We’re not ready), v katerem je na primeru ebole pojasnil, kako globalni sistem ni pripravljen na pandemije, in predlagal ukrepe. Posnetek je imel dober milijon ogledov.

Gatesova fundacija je največji individualni donator WHO (v resnici je na drugem mestu, takoj za državo – ZDA!), kar ji daje moč usmerjanja, za katere projekte se porabi ta konkretni prispevek. Zaradi svojih prizadevanj na področju javnega zdravja je Gates februarja letos napisal perspektivo (in ne članka!) za ugledno znanstveno revijo s področja medicine The New England Journal of Medicine, kar je sprožilo nekaj polemik, ali ga izdatno financiranje dejavnosti s področja javnega zdravja kvalificira za objavljanje v znanstveni reviji. Javno je kritiziral odziv ameriške vlade na pandemijo. Bill Gates je človek, ki ima denar in moč ter to dvoje uporablja.

Več let je svaril pred možnostjo neke pandemije. In zdaj med resnično pandemijo je posnetek izpred petih let doživel preporod in nabral 25 milijonov novih ogledov. A žal v kontekstu, ki si ga pred petimi leti ni predstavljal. V več kot 16.000 sporočilih na Facebooku, ki so nabrala približno milijon všečkov in komentarjev, je Gates menda financiral razvoj virusa. Na Twitterju, Facebooku, Instagramu, skupinah WhatsAppa se je usul plaz obtožb, da Gatesova fundacija z omogočanjem dostopa do zdravil in s financiranjem cepljenja – škoduje revnim.

Prvikrat so Gatesa obtožili povezave s koronavirusom 21. januarja letos, je ugotovil The New York Times. Eden izvorov gre do inštituta Pirbright, ki mu je Gatesova fundacija donirala v letih 2013 in 2016 ter ima patent v povezavi z drugim koronavirusom, ki okuži perjad. Ta teorija zarote je postala najpopularnejša, celo bolj od povezave med 5G in koronavirusom. Dobila je kup različic: da je Gates vedel vnaprej za pandemijo, da želi s cepljenjem v ljudi vstaviti mikročipe, da gre za depopulacijo itd.

Internet prenese vse, zato moramo ves čas, ne le med krizami, vzdrževati kakovostne medije ter redno razkrinkavati teorije zarote. Sicer se nam zanemarjanje te higiene lahko vrne kakor bumerang, ko je to najmanj primerno.