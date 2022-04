Koliko je ura?

Najpreprostejša naloga se lahko izkaže za zelo kompleksno. Medtem ko računalniki sami brez težav izvajajo milijarde izračunov na sekundo in vsebujejo kompleksna vezja za štetje ciklov ter uravnavanje frekvenc, je natančno merjenje časa dovolj težaven problem, da potrebujejo pomoč. Tudi najmodernejši računalniki štejejo sekunde nenatančno, zato morajo redno spraševati druge. Programerji pa imajo medtem druge težave, med katerimi so na prvem mestu operacije s časom, časovni pasovi in prestopne sekunde.

Ko smo konec marca kot običajno spet prešli na poletni čas, so računalniki, telefoni, tablice in ostale pametne naprave uro prestavile same. Kdor nima analognih ur, morda sploh ni ročno premaknil nobene. Navajeni smo, da računalniki ves čas vedo, koliko je ura, in morebitno prehitevanje ali zaostajanje tudi redno odpravljajo. A kot nas je naučila že zgodovina, je merjenje časa v resnici prava znanost (ali umetnost). V modernem, hiperpovezanem svetu pa je tudi nuja. Da bi razumeli, kako računalniki merijo čas, moramo najprej pogledati, kaj čas sploh je.

