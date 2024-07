Kod hodi Iris?

Evropska komisija je lani razgrnila načrte za izgradnjo evropskega omrežja satelitov v nizkih orbitah, ki bi nudili odprto in neodvisno alternativo Starlinku in podobnim sistemom. Po obetavnih začetkih, ko so za projekt navijali skoraj vsi, ki na tem področju kaj štejejo, se je letos začelo zatikati. Zaradi visokih stroškov se pojavljajo tudi pozivi, naj se projekt ustavi.

Kakor je globalni satelitski navigacijski sistem postal strateško pomembna dobrina, zato je Evropa dobila Galileo, alternativo za ameriški GPS, postaja nujen tudi satelitski internet. Novi koncept satelitskega interneta se namesto na geosinhrone satelite visoko nad Zemljo zanaša na tisoče majhnih satelitov, ki letijo nekaj sto kilometrov nad površjem in omogočajo dostop do interneta skorajda od koderkoli. A Evropa za zdaj svoje rešitve nima.

