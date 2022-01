Ključni vzroki za pomanjkanje polprevodnikov

Nekaj največjih distributerjev in proizvajalcev polprevodnikov smo povprašali o vzrokih za njihovo pomanjkanje ter seveda o tem, kdaj lahko pričakujemo umirjanje krize.

Covid 19 je povzročil marsikatero krizo. Tudi gospodarsko, ki se je še posebej močno pokazala na področju polprevodnikov. Ker so ti neločljivo povezani z našo civilizacijo, se njihovo pomanjkanje pozna praktično povsod. Kroži veliko tez, zakaj je do te krize prišlo, verjetno pa lahko o njej največ povedo neposredno udeleženi. O vzrokih zanjo smo povprašali nekatere največje svetovne distributerje in proizvajalce polprevodnikov.

Zakup člankov