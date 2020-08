Kjer se prepirata dva ...

Ko je oktobra leta 2012 delovna skupina ameriškega kongresa izjavila, da predstavljata kitajska proizvajalca omrežne opreme Huawei in ZTE varnostno tveganje, si nismo niti približno predstavljali, kam bo ta zgodba peljala. Za nekaj let smo sicer na to pozabili, Huawei pa se je tudi pri nas močno ukoreninil in dvignil svoj ugled.

Tržni delež mu je hitro rastel, tako pri nas kot drugod po svetu – z izjemo ZDA, kjer svojih telefonov niso nikoli zares prodajali. Lani pa so se začeli resni koraki in največji je bil vpeljava ameriških sankcij, po katerih je ameriškim podjetjem prepovedano sodelovanje s Huaweijem. Daleč največji udarec je prepoved uporabe ameriške programske opreme in storitev – Android je sicer odprtokoden, to pa ne velja za Googlove storitve, Facebook, Instagram ...

Zakup člankov