Kateri ima najboljši fotoaparat? - Velike bitke malih tipal

Čeprav je čas revolucij pri telefonskih fotoaparatih za zdaj mimo, to še ne pomeni, da so proizvajalci nehali tekmovati.

Število pik v tipalih se neumorno dviguje, čeprav ni čisto jasno, zakaj, prav tako se večajo leče in velikost samih tipal. Prišli smo celo tako daleč, da se telefoni ponovno debelijo – zaradi objektivov. Kar proizvajalci poskušajo zakriti tako, da je debelejši le fotografski del. In kar seveda pomeni, da je nujno potreben zaščitni ovitek, saj bi drugače bile že tako izpostavljene leče še malce bolj na udaru. Število leč trenutno niha med tri in štiri (sebek kamere sem ne štejemo) in nekako dvomimo, da bomo kdaj prišli blizu nesojenemu Lightu s 16 kamerami. Eksperimentiranje z veči različnimi tipali z enako goriščnico se je očitno izkazalo za slepo vejo. Vsi se čedalje bolj zanašajo na umetno inteligenco ter popravljanje posnetkov, kar naj bi na koncu uporabniku prihranilo čas in odpravilo potrebo po nadaljnji obdelavi.

