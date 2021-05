Kar potrebujemo, naročimo!

Naročnine vladajo sodobnemu potrošniku. Filme in serije gledamo na Netflixu, glasbo poslušamo z Google Music, igre igramo z Xbox Game Pass. Podobnih storitev je ogromno in segajo precej dlje od področja zabave. Med drugim povečajo našo učinkovitost in nam pomagajo pri delu. Naslednje naročnine so tako dobre, da nam ne bo nikoli žal evrov, ki bodo mesečno odtekali iz našega žepa, saj nam ga bodo istočasno tudi polnile.

Psihologija naročnin je preprosta, od manjših zneskov se je lažje posloviti, četudi jih je treba odvajati redno in na koncu nanesejo precej več, kot bi nas stal enkraten nakup. Podobna zgodba kot s krediti, torej. Hkrati je tovrstna kupčija dobra za obe udeleženi strani, razvijalec dobi stalen vir dohodka, kupec pa redne posodobitve in dolgotrajno podporo za programski izdelek. Čeprav je danes še vedno mnogo uporabnikov, ki jim deset let star pisarniški paket zadostuje, je navdušencev nad Microsoftovo naročniško storitvijo Office 365 iz dneva v dan več. Kljub dobrim stranem in majhnim stroškom poplava naročnin hitro povzroči skrbi v obliki zajetnega mesečnega odtegljaja. Da nas ne doleti pogrom, je pazljivost pri njihovi izbiri na mestu. Najboljše so tiste naročnine, ki nam vloženi denar povrnejo. Z obrestmi.

Zakup člankov