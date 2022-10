Kako upravljati PC iz naslanjača?

Z internetnima televizijo in radiem ter glasbo in videom na zahtevo začenjajo (mini) PC z velikimi monitorji izrivati klasične televizijske in radijske sprejemnike. Do popolnega udobja manjka le še zmogljiv daljinski upravljalnik. Kako deluje? Kako ga priključimo? Koliko stane? Lahko kot daljinec prek omrežij Wi-Fi ali bluetooth uporabimo tudi pametni telefon? Ga lahko izdelamo sami?

Ko sem pred 11 leti sestavljal nov večpredstavni PC s TV-kartico za spremljanje, snemanje in predvajanje programov analognih in digitalnih televizij in radiev, sem nabavil t. i. večpredstavno ohišje z infrardečim (IR) daljinskim upravljalnikom, ki omogoča prižiganje in ugašanje računalnika na daljavo pa tudi za silo posnema delovanje miške in tipkovnice ter omogoča dostop do nekaterih drugih funkcij operacijskega sistema. Dodaten in zelo praktičen daljinski upravljalnik IR sem dobil tudi skupaj s TV-kartico. Vendar daljinca nista povsem enakovredna, zato sem nekaj časa uporabljal oba, potem pa sem njune funkcije prenesel v zmogljivejši univerzalni daljinski upravljalnik IR. A ker resno brskanje po spletu ni mogoče brez brezžičnih tipkovnice in miške, sem si že pred leti omislil tudi ti. Računalnik je še vedno več kot dovolj zmogljiv za gledanje internetne televizije in videov z Youtuba, vendar ga danes z lahkoto nadomesti cenejši in neprimerno manjši mini PC, ki je lahko tudi Applov mac ali raspberry pi.

