Kako je Reddit premagal Wall Street

Januarja se je skupnost z Reddita zoperstavila elitam z Wall Streeta in vsaj za nekaj časa zmagovala. »Hedge« skladi so beležili milijardne izgube, mali vlagatelji z Reddita pa so – vsaj na papirju – obogateli. Epilog zgodbe je bil pričakovano antiklimaktičen, a vsaj za kratek čas se je zdelo, da prek interneta združeni posamezniki lahko premagajo največje finančne gigante.

Gamestop je podjetje, za katerega povprečen Slovenec še lani ni slišal, čeprav gre za največjega trgovca z igrami, s tematsko povezanim blagom in z elektroniko. Podjetje iz Dallasa, ki je bilo ustanovljeno leta 1984, ima trgovine po celotnih ZDA, v Kanadi, Avstraliji in na Novi Zelandiji ter tudi v Evropi. Slovencem so najbližje trgovine v Trstu, Vidmu, Tržiču in Celovcu.

Zakup člankov