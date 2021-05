Kako je Micro-soft izgubil črto?

Matematični genij, ki je napovedal pandemijo ter nam po mnenju nekaterih želi vgraditi sledilne čipe in je najverjetneje na pragu najdražje ločitve v zgodovini človeštva, je svojo zgodbo začel precej manj pompozno – prvi je naredil operacijski sistem za navadne ljudi. (Tudi) njemu se lahko zahvalimo, da danes samoizolacijo ali karanteno preživljamo opremljeni z računalnikom, s telefonom in z igralno konzolo. V zahvalo pozabimo na govorice in natolcevanja ter zapišimo zgolj dejstva o eni največjih zgodb o uspehu.

Zgodba o Microsoftu ni zgodba o siromaku, ki se mu nasmehne sreča. William Henry Gates III se je leta 1955 v Washingtonu rodil v dokaj premožni družini višjega srednjega razreda, njegov oče je bil odvetnik, mama učiteljica. Imel je starejšo in mlajšo sestro. Odnosi v družini so bili topli in starša sta otroke podpirala pri razvoju njihovih sposobnosti. Bill je bil tekmovalen že v otroštvi, najsibo v družinskih športnih igrah na počitnicah ali pri igranju družinskih iger, kjer sta mu bili najljubši Risk in Monopoly. Najbližje od družinskih članov mu je bila mama, ki je pustila službo učiteljice, da bi vzgajala svoje otroke. Veliko časa je posvetila prostovoljni pomoči in delu v dobrodelnih organizacijah, pri katerem ji je od malih nog pomagal tudi Bill.

