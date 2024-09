Kaj je zakuhal Intel?

Po dobrem letu dni čedalje pogostejših pritožb uporabnikov, da so Intelovi procesorji 13. in 14. generacije Raptor Lake »nestabilni«, je zgodba vendarle dobila epilog. V podjetju so priznali, da je vzrok napaka v mikrokodi, a so posledice hujše od optimističnih napovedi – prizadeti sistemi imajo nepovratno okvarjene procesorje, ki jih bo treba zamenjati. A to je le ena izmed treh napak, ki so Intel pestile v zadnjem letu.

Oktobra 2022 je Intel predstavil 13. generacijo procesorjev Raptor Lake za namizne računalnike, ki so nadomestili starejše, z razvojnim imenom Alder Lake. Približno istočasno so bili na voljo tudi v zmogljivejših prenosnih računalnikih, celotno družino pa so predstavili januarja 2023 na sejmu CES. Na voljo so v več družinah, in sicer T (majhna poraba), F (brez grafičnega dela), K (odklenjeni množilnik), KF (kombinacija K in F), KS (posebna različica K), HX (za prenosne računalnike), H, PX, P in U. Ponujali so do 24 jeder (osem hitrih, 16 varčnih), 32 niti in delovno frekvence do 6,2 GHz za hitra jedra.

