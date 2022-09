Je Wi-Fi res varen?

Kako potekajo hekerski napadi na omrežja Wi-Fi in kako se zaščititi pred njimi? So modemi in usmerjevalniki z vključenim WPS za hekerje res lahke tarče? Zakaj moramo uporabljati le dolga kompleksna gesla? Nam hekerji lahko podtaknejo lažno spletno stran, kamor vnesemo svoje poverilnice, vendar tega ne bomo opazili?

Ni slabšega občutka od tistega, ko z zastonjskim programskim orodjem za izvajanje prebojnih testov potrdiš sum, da sosed iz tvojega ali sosednjega bloka veselo »heka« v tvoje omrežje Wi-Fi in druga v soseski. Hekerska orodja so namreč na voljo skoraj za vse računalniške platforme s povezljivostjo Wi-Fi: namizne peceje, notesnike, tablice, mikro peceje (kot sta raspberry Pi in banana Pi), nekatere pametne telefone (npr. nexus in pixel) pa tudi za sorazmerno enostavne razvojne plošče (npr. tiste na osnovi modulov ESP8266 in ESP32).

Zakup člankov