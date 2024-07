Jabolka na Okenski polici

Uporabniki računalnikov Mac programov iz Windows okolja običajno ne pogrešamo, a nas nekatere okoliščine občasno prisilijo, da vseeno poiščemo način, kako jih zagnati na strojni opremi iz Cupertina. Na starejših macih z Intelovimi procesorji smo rešitev našli v dvojnem zagonu računalnika, medtem ko na čipovju M Microsoftov operacijski sistem ni podprt. Na vseh računalnikih in prenosnikih z logotipom ugriznjenega jabolka pa lahko uporabimo naslednje trike.

Pri izbiri metode za zagon Windows aplikacij na računalnikih Mac in prenosnikih MacBook moramo upoštevati enostavnost uporabe, zmogljivost in specifičnih aplikacij, ki jih potrebujemo. Virtualizacijska programska oprema je primerna za pogosto preklapljanje med macOS in Windows aplikacijami brez ponovnega zagona osrednjega operacijskega sistema. Uporabno za tiste, ki cenijo udobje in so pripravljeni žrtvovati nekaj zmogljivosti. Dvojni zagon Boot Camp je po drugi strani idealen za tiste, ki potrebujejo polno zmogljivost strojne opreme. Takšne so grafično zahtevne igre ali profesionalna programska oprema. Pristop zagotavlja nativni operacijski sistem Windows, vendar zahteva ponovni zagon računalnika. Odlična izbira za starejše ali manj zahtevne Windows aplikacije brez potrebe po celotnem Windows OS pa so združljivostne plasti, ki so lahke in imajo minimalne zahteve, a ne podpirajo vseh aplikacij. Pri izbiri moramo upoštevati še pogostost uporabe Windows aplikacij. Virtualizacija nudi največjo prilagodljivost, Boot Camp najboljšo zmogljivost, kompatibilnostne plasti pa so uravnotežena rešitev za manj zahtevne aplikacije. Končna odločitev je odvisna od specifičnega primera uporabe in preferenc pri delu.

