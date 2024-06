Izdelaj si svoj GPT

Pred dobrim letom nas je ChatGPT presenetil z neverjetno zmogljivostjo. Težko je bilo verjeti, da lahko umetna inteligenca z le nekaj navodili v par sekundah poskrbi za zamudna opravila, kot so povzetki člankov ali načrtovanje potovanj. Ko smo se na tovrstno ustrežljivost navadili, so nam pri OpenAI postregli z novo bombo. Slehernik lahko ustvari svojo različico orodja, ga prilagodi osebnim ciljem ali potrebam podjetja in ponudi svetu.

GPT so prilagojene različice generativnega bota ChatGPT, ki jih z orodjem GPT Builder ustvarjamo uporabniki storitev podjetja OpenAI. GPT Builderju moramo v preprostem jeziku samo povedati, kaj želimo ustvariti, in ta bo poskrbel za drugo. Nastali GPT znajo brskati po spletu, generirati slike in celo zaganjati programsko kodo. Medtem ko uporabniki storitve ChatGPT z računom Plus ali Enterprise odgovore že nekaj časa prilagajamo z dodatnimi navodili, nam GPT Builder isto omogoča na veliko naprednejši način. Pri ustvarjanju GPT omejitev števila ni, zato jih lahko ustvarimo, kolikor želimo, ter nato po potrebi enostavno preklapljamo med njimi in tako prilagajamo umetno inteligenco potrebam trenutnega opravila. Z običajnimi navodili po meri smo omejeni na zgolj niz po uporabniku. Prav tako je naprednejše podajanje virov, kjer GPT Builder namesto klasičnega kopiranja in lepljenja besedila sprejema naloženo gradivo in ga upošteva pri ustvarjanju novega bota.

