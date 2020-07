Izbranci podjetja AMD

V AMD so 7. julija presenetljivo predstavili mini osvežitev svoje linije procesorjev Ryzen 3000, in sicer s tremi modeli, ki nosijo pripono -XT. Ker ne gre za zamenjave obstoječih izvedenk, ampak zgolj za njihove rahlo »navite« različice, se poraja vprašanje, kakšni razlogi so jih k temu vodili. In, seveda, ali so novinci vredni prav tako navitih cen, ki neposredno po izidu vladajo na tržišču.

Cenejši izmed treh novih procesorjev, model 3600XT, predstavlja še najboljše razmerje med zmogljivostjo in ceno, a je tudi ta občutno dražji od starejšega modela 3600X.

Konec maja je Intel lansiral deseto generacijo procesorjev Core za namizne računalnike, s kodnim imenom Comet Lake. Ne moremo reči, da je z njo AMD vrnil ugrize iz zadnjih let, je pa pokazal zobe. Kot smo omenili ob testu cenejših ryzenov 3 v majski številki, so tudi comet laki izdelani v Intelovem 14-nanometrskem proizvodnem procesu, medtem ko čipi AMD nastajajo v naprednejšem 7-nanometrskem TSMC. Pri Intelu lahko zato iz svojih vezij iztisnejo konkurenčno zmogljivost le tako, da jih poganjajo pri večji porabi elektrike. Pa vendarle: za tiste, ki jih ne motita ne gretje ne dejstvo, da ima AMD zaradi podpore PCIe 4.0 boljšo platformo, so nekateri od novih intelov povsem spodobna izbira, saj pri določenih nalogah – kot so igre – ryzene malce prehitijo. AMD ni treba zagnati panike, dobro pa vedo, da ne smejo tekmecu prepustiti niti milimetra, zato so pripravili takojšen odgovor: tri malce navite modele, in sicer Ryzen 5 3600XT, Ryzen 7 3800XT in Ryzen 9 3900XT.

V čem je trik?

Razlika v primerjavi z obstoječimi Ryzen 3000X je preprosta: nove inačice imajo malce višji takt boost, se pravi frekvenco, do katere zna procesor med zahtevnejšo obremenitvijo skočiti sam, dokler je še v zapovedanih mejah porabe. 3600XT in 3900XT zmoreta doseči 100 MHz višji boost od 3600X ter 3900X, medtem ko gre 3800XT lahko 200 MHz više kot 3800X. Treba je poudariti, da pride funkcija do izraza le, ko je obremenjenih do približno 80 odstotkov vseh jeder, saj se meja skupnega dovoljenega toplotnega izpusta čipa ni spremenila in še vedno ždi pri 142 vatih. Če vzamemo za primer osemjedrnike, bomo torej skok v taktu opazili, če je obremenjenih do šest jeder, ne pa tudi več. Pri močno večnitnih procesih zaznavne razlike pri XT zato naj ne bi bilo.

AMDjevi zmogljivi procesorji družine Ryzen s pridom izkoristijo solidno hladilno rešitev – pri preizkusu smo uporabili vodno hlajenje podjetja Cooler Master.

Pri AMD pravijo, da so izboljšave posledica manjših posodobitev proizvodnega procesa in da gre torej za čisto običajno vmesno nadgradnjo. Toda več podrobnosti kaže, da smo v resnici verjetno priče odbiranju primerkov procesorjev, ki s tekočega traku pridejo kakovostneje izdelani, čemur v čipovnem žargonu pravimo binning. Najočitnejši namig v to smer je dejstvo, da novinci ničesar ne nadomeščajo, saj tako različice z X kot brez njega Ryzenov 3000 ostajajo v trgovinah, kar da misliti, da gre pri XT za omejeno količino primerkov. Ob tem imajo povsem enake priporočene cene kot istoštevilčni modeli X, se pravi slabih 300 evrov za 3600XT, dobrih 400 za 3800XT in dobrih 500 za 3900XT. Enačaj pa je tudi teoretično mogoč le v primeru 3600XT, ki edini od nove trojice s seboj v škatli nosi privzeti hladilnik Wraith Spire, medtem ko ga moramo pri drugih dveh kupiti sami.

Logično bi bilo, da bi predstavitvi sledila pocenitev obstoječih inačic, zato smo v AMD vprašali, kdaj jo lahko pričakujemo. Dobili smo zanimiv odgovor: takšna pocenitev trenutno ni v načrtu, Xi in XT naj bi deklarirano nosila enaki cenovni nalepki. Podjetje razlaga, da se za kupca razlika dejansko skriva v strošku, in sicer pri hladilnem sistemu. Tako imamo po njihovem na izbiro, ali bomo dolgočasni z X v škatli ali pa si bomo omislili XT s primernim naprednejšim hladilnikom, ki bo iz njega iztisnil največ.

Čakajoč Zen 3

Že iz opisane premise gre pričakovati, da bodo hitrostni pribitki malenkostni, in testi to potrjujejo. Doprinos XT se meri v nekaj odstotkih, zato realno gledano položaja bistveno res ne spremenijo – ne v dvoboju AMD : Intel kot ne pri izbiri za privržence rdečega tabora. Kdor že ima ryzene (ali intele) novejših generacij, mu res ni treba v trgovino po novince. Ti so namenjeni prvenstveno tistim, ki menjajo starejše čipe in so obenem dovolj zanesenjaški, da bodo znali poseči po spodobnejši hladilni rešitvi in jo z rabo tudi izkoristiti; ostali lahko mirno vzamejo lanske inačice. Ryzeni 3000XT so v svojem bistvu žuganje AMD tekmecu, ki mu poskušajo ukrasti veter iz jader tako, da tržišče zasujejo s čim več svojimi izdelki.

Naš nasvet ima trenutno še dodatno težo, ker so cene različic XT neposredno po izidu, žal, povsem podivjale. Za primerke je treba namreč v času pisanja teh vrstic realno vreči 50 evrov ali pa še več od priporočene cene, kar je norost. Tu so se očitno združili koronske motnje v distribuciji, norija za novostjo in pohlep trgovcev, kar smo lahko videli že ob Intelovih comet lakih. Več tednov je takrat trajalo, da so se cene normalizirale, zato se ne izplača prenagliti. Ne nazadnje je šefinja AMD Lisa Su te dni znova obljubila, da kljub pandemiji že konec tega leta prispejo čipi Zen 3 oziroma namizniški Ryzen 4000.

Naše meritve

AMD Ryzen 9 3900XT

Cena: 619 EUR

Za: Zmogljivost.

Proti: Minimalni dvig hitrosti za previsoko ceno.

AMD Ryzen 7 3800XT

Cena: 489 EUR

Za: Zmogljivost.

Proti: Minimalni dvig hitrosti za previsoko ceno.

AMD Ryzen 5 3600XT

Cena: 280 EUR

Za: Zmogljivost.

Proti: Minimalni dvig hitrosti za previsoko ceno.

