Izboljšani iPhone

Applovi telefoni iPhone so pregovorno odlični že ob aktivaciji naprave. V Cupertinu se vselej potrudijo, da zmožnosti in nastavitve telefona ustrezajo večini uporabnikov. A vendar tudi v tem primeru velja rek, ki pravi, da nobena stvar na svetu ni tako dobra, da ne bi mogla biti še boljša. Telefon iPhone izboljšamo z naslednjimi prilagoditvami operacijskega sistema iOS.

Prva nastavitev, ki si jo velja pobliže ogledati in na koncu tudi uporabiti, je spreminjanje privzetih aplikacij za elektronsko pošto ali brskanje po spletu. Možnost je z nami od posodobitve operacijskega sistema iOS 14 in omogoča, da hišna programa Mail in Safari zamenjamo z ljubšima programskima rešitvama. Če želimo uporabljati Googlov brskalnik Chrome kot privzeti program za pohajkovanje po spletu, ga namestimo s tržnice App Store in v nastavitvah Settings / Chrome / Default Browser App označimo za prvo izbiro. Če v prihodnosti Chrome s telefona izbrišemo, bo sistem privzeti brskalnik samodejno ponastavil nazaj na Safari.

Zakup člankov