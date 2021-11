Izbira, ki je ni

V tej številki smo pripravili pregled trga pametnih telefonov, tistega zgornjega dela, torej najdražjih in seveda najzmogljivejših modelov. Moram priznati, da tako klavrnega izbora teh telefonov še nisem videl.

V času pisanja odprem spletno stran enega naših telekomunikacijskih ponudnikov in uredim telefone od najdražjega navzdol. Malce karikirano povedano gredo modeli takole: Samsung, Apple, Apple, Samsung, Apple, Samsung, Apple ... In tako dalje. Vmes se pojavi neki izdatno oklepljen telefon, ki je pač precenjen glede na strojno opremo.

Nato pride še kak LG malenkost starejšega datuma, stare zaloge pač, saj se je LG že pred časom umaknil iz tega dela trga. Tu in tam se pojavi kak Sony, ampak to je že bolj neka čudna izjema. Še vedno srečamo tudi kak starejši model Huaweija.

Začudeno ugotavljam, da ni nič kaj bolje med cenejšimi telefoni. Ko je sodelavec pred dnevi prosil za pomoč pri izbiri, sem bil spet pred enako dilemo. V vstopnem razredu je teoretično sicer na voljo res veliko modelov, poleg znanega Samsunga tudi Xiaomi, Redmi, Realme, OnePlus itd. A teorija je eno, praksa, bolje rečeno zaloga, pa nekaj drugega. Telefone sicer že najdemo, a se moramo sprehoditi med spletnimi stranmi različnih prodajalcev, preden izbrskamo tistega, ki ima izbrano napravo dejansko na zalogi. No, ali pa vsaj dobavljivo v nekaj dneh.

»Veste, za tistega drugega je dobavni rok eno leto.«

Podobno se dogaja tudi na drugih področjih, čeprav iz drugih razlogov. Znanka je pred kratkim kupila kos bele tehnike (če se ne motim je šlo za pralni stroj). V trgovini se je med konkretnima modeloma odločila za malenkost cenejšega, pa si je prodajalec prav oddahnil: »Veste, za tistega drugega je dobavni rok eno leto.«

Težave z dobavo izdelkov se v zadnjem letu vse bolj zaostrujejo – marsikje se bodo še naprej. Znanec, ki se ukvarja z dobavo in s prodajo, mi je razlagal, kako že nekaj mesecev kupuje izdelke na zalogo, da ima že povsem zapolnjeno skladišče. Računa, da bo letošnje praznike še izpeljal, a se boji, kaj bo prihodnje leto. Dobavni roki so se namreč z nekaj tednov podaljšali na vsaj pol leta. Skrbi ga, ko bo prodal obstoječo zalogo, da bo nova kapljala občutno prepočasi.

O pomanjkanju polprevodnikov smo že pisali – tudi splošni mediji vse več poročajo o teh težavah, pogosto v navezi z avtomobilsko industrijo in našim Revozom, ki je že odpuščal, saj ne dobijo določenih delov za sestavo avtomobilov. A v našem povezanem svetu se težave pojavljajo bolj ali manj v vseh panogah. Cene ladijskih prevozov so poletele v nebo. Za prevoz ladijskega kontejnerja iz Kitajske v Evropo prevozniki danes zaračunajo tudi po desetkrat toliko denarja, kot so ga pred nekaj leti.

Čeprav sem pri procesorjih in grafičnih karticah že pisal o tem, da smo mimo najhujšega in so se začele cene nekoliko umirjati, pa vidim, da nas čaka še kar nekaj zanimivih časov. Moj nasvet pri nakupu grafičnih kartic je zdaj že kako leto: Ne kupi, počakaj. Po novem bom očitno moral pri računalništvu, a tudi pri mobilni telefoniji, začel svetovati: Kupi, kar pač lahko. Kar je v tem trenutku na voljo.