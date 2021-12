Iskanje iskalnika

Google je danes sopomenka za spletno iskanje, zato marsikdo ne ve, da na področju iskalnikov obstajajo dostojne alternative. Zaradi prevladujočega položaja spletnega velikana je vsaka od njih morala k iskanju pristopiti malce drugače. Poglejmo, kako se dva glavna nadomestka obneseta v neposrednem spopadu s šefom iskalcev.

Z več kot 90 odstotki vseh spletnih iskanj je Google zagotovo številka ena med iskalniki, zato ga ni treba posebej predstavljati. Raziskovalni projekt, ki sta ga leta 1996 ustvarila Sergey Brin in Larry Page ter ga želela prodati za 750.000 USD (skoraj milijon??) tri leta kasneje, je danes v podobi podjetja Alphabet vreden več kot bilijon (1.000 milijard!) ameriških dolarjev. Eden izmed razlogov uspeha je ustroj njunega izdelka, ki spletno stran, vključno z besedilom, s slikami in z video posnetki na njej, temeljito analizira in jo poskuša razumeti, preden jo doda v imenik. Največja privlačnost iskalnika je širok zbir uporabnikov, ki privlači oglaševalce z vseh koncev sveta. Ti njegove storitve sicer drago plačajo, a so nagrajeni z lokalizacijo, izpostavljenostjo in z dosegom, ki mu na trgu ni para.

Zakup člankov