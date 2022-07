Iskalec raziskovalec

Čudno poimenovani raziskovalec operacijskega sistema macOS je na Applovih računalnikih zadolžen za delo z datotekami. Finder ni iskalec, to je na Macu Spotlight, ampak je jabolčni sorodnik okenskega raziskovalca Explorer, ki mu je na las podoben. Njegove posebnosti odkrije šele podrobnejši pogled pod površino.

Uporaba raziskovalca Finder je preprosta in se od sorodnih programskih pripomočkov iz drugih operacijskih sistemov bistveno ne razlikuje. Od prišlekov zaradi Applovega načina dela zahteva sicer nekaj privajanja, a se odkupi s skritimi prijemi, ki izdatno pohitrijo ponavljajoča se opravila in povečajo učinkovitost. Takšna je navada, da Finderja ne zapiramo. Ves delovni dan ga imamo nekje odprtega in se nanj v primeru, da se pojavi potreba po njegovih uslugah, bliskovito vrnemo z navezo tipk Cmd + Tab.

