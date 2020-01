iOS 13 - Applov nesrečnež

Jesen je tu in z njo nova različica Applovega mobilnega sistema iOS, ki se s pregovorno nesrečno številko trinajst poslavlja od tablic iPad. Te so po novem deležne ločenega sistema iPadOS, medtem ko je trinajstica namenjena zgolj pametnim telefonom iPhone. Največ od nje odnesejo novejše in dražje Applove naprave, ki med drugim varčujejo z energijo, delajo lepše fotografije, lažje pišejo in brskajo po spletu.

Način delovanja telefona »Dark Mode« na napravah z zaslonom OLED poleg oči skrbi tudi za zdravje baterije.

Najbolj (ali najmanj, če smo malce zlobni) vidna pridobitev operacijskega sistema iOS 13 je način dela Dark Mode, ki dogajanje na zaslonu ovije v temačnejše tone in nekaterim (beri: tistim z zasloni OLED) napravam omogoča izdatno varčevanje z energijo. Nočni način dela omogočimo v nadzornem središču Control Center, če na drsniku za spreminjanje svetlosti dlje časa oziroma močneje zadržimo prst ter izberemo gumb Dark Mode ali v nastavitvah Settings / Display & Brightness pod Appearance obkljukamo temnejšo temo Dark. Če uporabimo možnost Settings / Display & Brightness / Appearance / Automatic, je način dela samodejen, čez dan svetlejši in zvečer temnejši. Istočasno s podprtimi aplikacijami in z operacijskim sistemom se zatemni tudi izbrano ozadje.

Velik poudarek nadgradnje je na optimizaciji dela strojne opreme, saj iOS 13 vsebuje vrsto popravkov, ki delujejo v ozadju in naredijo vidno razliko. Časi nalaganja posameznih aplikacij se s posodobitvijo operacijskega sistema prepolovijo, izboljšana je tudi povezava s tržnico App Store. Izdelki s tržnice in njihove kasnejše nadgradnje so večinoma manjši, zato se hitreje prenesejo in zahtevajo manj prostora v lokalni shrambi. Za varnost na spletu in v nameščenih aplikacijah uniformno skrbi račun Apple ID, ki ga uporabimo namesto uporabniških imen in gesel za posamezno storitev. Uporaba zaščite je preprosta, z izbiro prijave Sign in with Apple se v izbrano storitev prijavimo z Applovim računom, s prstnim odtisom Touch ID ali skeniranjem oči Face ID. Aplikacijam je dovoljeno vprašati zgolj za uporabnikovo ime in elektronski naslov. Apple pri prijavi ustvari unikaten elektronski naslov, prek katerega kasneje prejemamo naslov v pravi nabiralnik, ne da bi posamezna storitev vedela zanj.

Upravljanje naprave z glasom je pomembna pridobitev operacijskega sistema iOS 13, ki mu za večjo veljavo na sončni strani Alp še vedno manjka podpora slovenščini.

Medtem ko je Siri deležna novih glasov in avtomatizacije prek bližnjic Siri Shortcuts, je glasovno upravljanje telefona ena od osrednjih pridobitev operacijskega sistema iOS 13. Omogočimo ga v nastavitvah Settings / Accessibility / Physical and Motor / Voice Control. Z glasovnim upravljanjem odpiramo in upravljamo aplikacije, nastavitve, tipkamo in celo nadomestimo geste s prsti. Z možnostjo Overlay v istih nastavitvah omogočimo stalno mrežo na zaslonu, prek katere se zgolj z glasom dotikamo zaslona. Možnosti Vocabulary in Customize Commands sta namenjeni učenju novih ukazov, ki so priporočljivi za daljše akcije znotraj sistema. Slovenščine upravljanje z glasom žal ne pozna.

Fotografija

Digitalni album s fotografijami »Photos« je bogatejši za nov, z umetno pametjo ustvarjeni časovni pregled fotografskega ustvarjanja uporabnika.

Hišna aplikacija za prikaz fotografij Photos je deležna posebnega prikaza najboljših izdelkov po dnevih, mesecih in letih, ki jih z umetno inteligenco izbere sistem. Apple pravi, da je sveži prikaz osvobojen nepotrebne navlake in enoličnosti v podobi skorajda enakih slik. S trditvijo se zlahka strinjamo, nov pogled na fotografsko ustvarjanje je privlačen in dinamičen, vsebuje tudi samodejno predvajanje živih fotografij Live Photos ter video posnetkov. Med novimi orodji za urejanje slik najdemo ostrenje Sharpen, odpravljanje napak Noise Reduction in učinek Vignette, ki jih je mogoče uveljaviti na poljubnem filtru. Drsniki so dopolnjeni s števci, ki nas obveščajo o spremenjenih učinkih v realnem času. Vsa orodja in učinki so nam na razpolago tudi pri obdelovanju videa.

Z roko v roki je poleg aplikacije Photos posodobljen program Camera, ki na podprtih telefonih omogoča v načinu Portrait prestavljanje in večanje osvetlitve, s katero osebku pred kamero poudarimo izbrane obrazne poteze ali zgladimo morebitne nepravilnosti. Nevidni uporabniku so programski vmesniki za zaznavanje kože, zob in las, ki razvijalce spodbujajo k razvoju novih učinkov za fotografiranje portretov. Največja novost je svež črno-beli način Portrait, ki kontrastno fotografijo portreta prilepi na belo podlago in postreže z rezultatom, ki je v sodobni fotografiji zelo pogost pojav.

Splet

Možnosti prikaza vsebine v mobilnem spletnem brskalniku Safari so združene v pogledu, ki se skriva za gumbom AA na levi strani vnosne vrstice.

Spletni brskalnik Safari, ki v zadnji posodobitvi ni doživel prelomnih sprememb, ima novo začetno stran s predlogi digitalne pomočnice Siri, priljubljene spletne strani Favorites ter pogosto obiskanega spletišča Frequently Visited. Najbolj priročna in pametna je opcija številka ena, kjer Siri ob pomoči umetne inteligence na podlagi uporabnikovih spletnih navad iz vseh v isti račun povezanih naprav predlaga naslednjo možnost pri pohajkovanju po spletu. Na novo združene možnosti prikaza spletne vsebine, dostopne prek gumba AA, ki se nahaja v desnem zgornjem kotu zaslona poleg spletnega naslova, vključujejo večanje in manjšanje besedila, bralni prikaz Reader View, skrivanje orodne vrstice, pošiljanje zahteve po namizni različici obiskanega spletišča, izklop blokiranja oglasov in še kaj bi se našlo. Te nastavitve so dostopne tudi v nastavitvah Settings / Safari / Settings for Websites, kjer privzeto veljajo za obisk sleherne spletne strani, ki se znajde na naši poti.

Pri nalaganju slik na posamezne spletne strani lahko izbiramo velikost poslane datoteke. Med ponujenimi različicami želenega predmeta so dejanska, velika, srednja in majhna. Ena boljših pridobitev spletnega brskalnika Safari je samodejen prehod na odprti zavihek. Če v naslovno vrstico vpišemo naslov, ki je že odprt v enem izmed aktivnih zavihkov, nas Safari nemudoma prestavi nanj, namesto da bi znova odpiral zahtevano spletno vsebino. Odprte zavihke zna Safari zapirati samodejno. V nastavitvah Settings / Safari / Tabs / Close Tabs izberemo, če želimo, da Applov spletni pripomoček aktivne zavihke zapre po pretečenem dnevu (After One Day), tednu (After One Week) ali mesecu (After One Month). Med vidnejšimi novostmi je prenovljeni upravitelj prenosov, ki po vzoru namizne različice brskalnika kaže nedavno prenesene datoteke ter stanje aktivnih prenašanj. Datoteke se privzeto shranjujejo v imenik Downloads, ki ga najdemo v mobilnem raziskovalcu Files.

Odjemalec elektronske pošte »Mail« z naprednimi orodji za urejanje besedila poskrbi za sporočila profesionalnega videza.

Odjemalec elektronske pošte Mail ob blokadi določenega stika uporabljeno sporočilo samodejno vrže v koš ter pošiljatelja blokira na vseh Applovih napravah, povezanih z istim uporabniškim računom. Enako velja za ukaz Mute, ki utiša izbrani pogovor, v enem koraku je akcija z iOS prezrcaljena tudi na iPadOS in macOS. Izbiro naslovnika olajša padajoči seznam, ki z izbrancem samodejno dopolni vpisani naslov. Na voljo je več barvnih oznak, s katerimi označimo pomembnejša sporočila. Do njih dostopamo prek izbire, ki se na zaslonu pojavi, ko uporabimo gumb Reply in nato Flag, med običajnim označevanjem s potegom prsta smo obsojeni na privzeto barvo.

Elektronska sporočila, poslana z aplikacijo Mail, ne bodo več dolgočasna, saj so jo v Cupertinu opremili z naprednimi orodji za oblikovanje besedila, ki bodo poskrbela za pošto profesionalnega videza. Izbiramo lahko med različnimi črkami, velikostjo, barvo, oštevilčenimi seznami, odstavki, poravnavo in drugim. Odjemalec elektronske pošte je tesno povezan s prenovljenimi opomniki Reminders. V sporočilu lahko izberemo del besedila in ga uporabimo za ustvarjanje opomnika s Share / Reminders.

Pisanje

Nove emotikone, ki posnemajo videz in geste uporabnika, je mogoče uporabljati na vseh napravah s procesorjem Apple A9.

Večkrat slišimo, da ima Apple najlepše emotikone med proizvajalci pametnih telefonov. Želeli ali ne, se v Cupertinu prednosti zavedajo in v pomanjkanju drugih na njej gradijo naprej. Z enajsto različico operacijskega sistema iOS je Apple predstavil animirane, v iOS 12 pa personalizirane smeške. Do trinajstice so bili emotikoni, ki ob pomoči obogatene resničnosti prikažejo obrazno mimiko uporabnika pred kamero, omejeni na telefone serije X, po novem jih lahko uporabljajo vsi z napravami, v katerih tiktaka čip A9. Poleg aplikacij FaceTime in sporočil Messages se jih po zaslugi vgradnje v navidezno tipkovnico poslužujejo tudi drugi programi. Takoj ko nov emotikon ustvarimo, je na voljo povsod. Možnosti prilagajanja so bogate, emotikonu po želji spremenimo pričesko, drugo naglavno okrasje, dodamo ličila ali uhane. Med animiranimi emotikoni so novinci krava, hobotnica in miš.

Pred iOS 13 smo osebno sliko pri neposrednem sporočanju v programu Messages določili v stikih Contacts, kjer je nastavitev veljala globalno, zdaj jo izberemo ob kreaciji emotikona Memoji, ki ga bodo poslej ob našem imenu videli vsi, zgolj stiki ali le posamezniki, ki jim bomo našo podobo odobrili posebej. Pisanje sporočil je olajšano z novim načinom vnosa besedila QuickPath Typing, ki posnema priljubljeno zmožnost navideznih tipkovnic z Androida, kjer s prstom drsimo med črkami, nakar jih sistem samodejno poveže v smiselno besedo. QuickPath Typing se pri delu naslanja na strojno učenje, ki uspešno prepozna tudi besede slovenskega jezika.

Font Diner je primer aplikacije s tržnice App Store, s katero sistemu iOS 13 zlahka dodamo številne odlične pisave.

Mobilne naprave so iz leta v leto resnejše orodje za pravo delo. Operacijski sistem iOS 13 profesionalne težnje med drugim kaže z možnostjo nameščanja pisav. Dodatne pisave dobimo na tržnici App Store, jih namestimo, naprej pa z njimi telovadimo v nastavitvah Settings / General / Fonts. Primer aplikacije z odličnimi pisavami je Font Diner. Dodatno nameščene pisave lahko uporabljamo v vseh programih, ki podpirajo njihovo menjavo, na primer v urejevalniku besedila Pages. Za lažje urejanje besedil skrbijo tudi nove geste s prsti, ki nam pomagajo pri vnosu. Z dotikom kazalca s prstom lahko fokus ustvarjanja na enostaven način prestavimo drugam, z dvojnim, s trojnim ali četvernim dotikom izberemo besedo, stavek ali odstavek, s ščipanjem treh prstov izbrano vsebino kopiramo, režemo in lepimo, z drsanjem trojice na stran pa zadnjo akcijo prekličemo ali prikličemo.

Drugo

Med ostalimi aplikacijami je bil največ sprememb deležen program Reminders. Ima namreč povsem prenovljen uporabniški vmesnik z vsakodnevnimi seznami Today, Scheduled in Flagged na vrhu in osebnimi spiski na dnu zaslona. Vnos dogodkov, časa, lokacij, oznak, fotografij, dokumentov in drugega poenostavi hitri vnos Quick Toolbar s pametnimi predlogi Smart Suggestions ter pametni seznami Smart Lists. Že v prejšnjih različicah prenovljena beležnica Notes je z iOS 13 dobila nov pogled Gallery View, ki zapiske prikaže v podobi sličic, iz katerih pred odpiranjem lažje razberemo, kakšna vsebina se skriva za njimi. Izboljšani so še nakupovalni seznami, spisek opravil za kljukanje, organizacija zapiskov in iskanje.

Zemljevidi Maps se večjih sprememb nadejajo v prihodnjem letu, ko bodo uporabnikom na voljo popolnoma nove mape z resničnejšimi podrobnostmi in s pogledom 3D, podobnim Googlovemu Street View, ki bo omogočal pogled okoli točke na zemljevidu in premik po njem. Apple ga bo imenoval Look Around. Za zdaj je najvidnejša pridobitev zmožnost Collections, seznam lokacij, ki bi jih radi obiskali. Zbirke Collections so prvenstveno namenjene deljenju s prijatelji in z družino. Novo zbirko lokacij ustvarimo s potegom prsta navzgor, da razširimo spodnji del zaslona z vnosom iskanega naslova, kjer pod Collections uporabimo ukaz New Collection.

Nova aplikacija »Find My« združuje možnosti iskanja telefona »Find My iPhone« in povezanih prijateljev »Find My Friends«.

Zmožnosti programov »Find My iPhone« in »Find My Friends« so združene v novi aplikaciji »Find My«. Ena boljših pridobitev svežega pripomočka za sledenje povezanim napravam je delovanje brez brezžične povezave Wi-Fi ali mobilnega omrežja. Aplikacija najde tudi speče naprave. Ko v programu Find My napravo označimo za pogrešano, jo prek signala bluetooth lahko najdejo tuje Applove naprave, ki se nahajajo v njeni bližini. Vsa komunikacija med napravami je šifrirana, tako da zanjo ne vesta niti iskalec niti naključni pomočnik oziroma lastnik naprave, ki je našla pogrešano kolegico.

Dinamičen prikaz besedila med predvajanjem pesmi v programu »Apple Music« poleg domačih karaok služi tudi za hitro previjanje skladbe naprej in nazaj.

Program Apple Music je na videz enak glasbeni zbirki iz iOS 12, a je bogatejši za nekaj novih zmožnosti, med katerimi je najvidnejša dinamičen prikaz besedila med predvajanjem pesmi. Poleg izvajanja karaok nam besedilo pohitri previjanje skladb. Ko se s prstom dotaknemo dela besedila, se predvajalnik zvoka v hipu prestavi na ustrezno mesto. Prikaz besedila aktiviramo tako, da se v spodnjem delu zaslona dotaknemo predvajane pesmi in izberemo ikono v skrajnem levem kotu. V desnem je gumb Up Next in prikaže trenutno aktualni predvajalni seznam, ki ga zlahka preuredimo po novih željah. Ko smo že pri predvajalnih seznamih … Če na določen seznam Playlist želimo dodati pesem, ki je že na njem, nas Apple Music na podvajanje končno opozori.