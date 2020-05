Inovacije, ki jih je spodbudil koronavirus

Epidemija covida-19 utegne imeti uničujoč vpliv na številne panoge gospodarstva, družabno življenje in standarde osebne nege, hkrati pa je spodbudila izliv ustvarjalnosti in inovativnosti na drugih področjih. Ogledali smo si nekaj najnovejših izumov, ki so neposredna posledica koronavirusa.

Izbruh virusa covida-19 na Kitajskem je zelo hitro pokazal, česa vse je sposobna človeška iznajdljivost, če človeštvo naleti na težave. Situacija vsaj na trenutke spominja na izume iz druge svetovne vojne, ko so na plano prišli prvi digitalni računalniki in raketne tehnologije.

