Huawei P50 Pro

Huawei vsako leto predstavi dva telefona najvišjega razreda – jeseni pride model Mate, nekaj mesecev kasneje pa model P. Ta uporablja enako strojno zasnovo kot Mate, doda pa bolj lično oblikovanje (tanjše, zaobljeno ohišje) in zmogljivejši fotografski sklop. Letos so ta trend obrnili – telefona Mate 50 sploh ni bilo, so pa zelo zgodaj napovedali model P50 Pro, že konec julija, v avgustu pa so ga že splavili na Kitajskem. Zdaj je telefon prišel še do nas, prodaja je v času pisanja prispevka ravno stekla.

Kot rečeno, gre za telefon najvišjega razreda. Pri oblikovanju vztrajajo pri bolj zaobljenih stranicah oziroma ohišju. Tako sprednja kot zadnja sta stekleni, obdaja ju tanek kovinski okvir. Steklo zadnje stranice naj bi bilo še posebej ojačano, v uporabi je steklo tipa »LAS« (litij-aluminijev silikat). To naj bi bilo trpežnejše od stekla, ki se sicer uporablja na telefonih. Nekoliko nenavadno pa ne omenjajo, kdo je proizvajalec stekla prednjega zaslona. Konkurenca se pač vedno pohvali z neko različico »Goriljega stekla«.

Zakup člankov