Googlove nagrade leta

Ob koncu leta 2024 je čas za priznanja najboljšim dosežkom v različnih panogah. Google je, kot veleva tradicija, objavil izbor najboljših Android aplikacij ter izpostavil ustvarjalni pristop in funkcionalnost. Med njimi so se znašle aplikacije za produktivnost, kreativnost in dobro počutje, medtem ko so bile na področju iger nagrajene tiste, ki so postavljale nove standarde z izjemno grafiko, edinstvenimi zgodbami in vključujočimi mehanikami.

Najprej predstavljamo nagrajeno izobraževalno spletno platformo UpStudy, ki je zasnovana kot celovit vir za podporo učencem in učiteljem pri doseganju akademskih ciljev. Z raznolikimi temami, ki vključujejo matematiko, naravoslovje, jezike in družboslovje, ponuja inovativne učne rešitve. Platforma izstopa z intuitivno aplikacijo, ki omogoča dostop do prilagojenih učnih poti, interaktivnih vaj in gradiva tudi brez internetne povezave. Mobilna aplikacija UpStudy odpira nove možnosti za učenje kjerkoli in kadarkoli, kar predstavlja pomemben korak naprej v digitalizaciji izobraževanja. UpStudy spodbuja individualiziran pristop k učenju z algoritmi, ki prepoznajo močna in šibka področja posameznika ter temu prilagodi priporočila. S tem omogoča učinkovit in osredotočen študij.

Naslednja je aplikacija Timeleft, ki organizira skrivnostne večerje za šest neznancev in postaja pravi hit v evropskih mestih. Čeprav se ne oglašuje kot aplikacija za zmenke, omogoča uporabnikom spoznavanje novih prijateljev ter morda celo bodočih simpatij. Timeleft deluje v 45 mestih po svetu in vsak teden prireja večerje v neznanih restavracijah, kjer se zberejo algoritemsko izbrani neznanci na podlagi interesov in preferenc. Postopek prijave vključuje izpolnjevanje vprašalnika o konjičkih, prehranskih omejitvah in cenovnih okvirih za večerje.

Telovadna aplikacija Mila je zasnovana tako, da se prilagaja našemu počutju. Če imamo slab dan ali pa čutimo izjemno moč, omogoča izbiro aktivnosti, upoštevaje našo energijo. Na voljo so joga, HIIT, vadba za moč, kardio, vadba za jedro in druge. Cilj aplikacije je spodbujati redno gibanje, povečati zaupanje v svoje telo in se naučiti ceniti svoje zdravje ter srečo.

Aplikacija MacroFactor, zasnovana za štetje kalorij in spremljanje makrohranil, se ponaša z izjemno natančnostjo in učinkovitostjo. Pri delu uporablja napredni algoritem za prilagajanje kalorij tedenskemu tehtanju uporabnika, kar zagotavlja stabilen napredek pri hujšanju, pridobivanju mišične mase ali izboljšanju telesne sestave.

Slavil je tudi fantazijski RPG naslov AFK Journey, ki je s svojo raznoliko izbiro likov in zadovoljivim taktičnim bojnim sistemom prepričal igralce in si prislužil naslov najboljše igre leta.