Google in Apple poznata vsa omrežja Wi-Fi

Največja proizvajalca operacijskih sistemov za mobilne telefone imata ogromni zbirki podatkov, v katerih so shranjene lokacije vseh brezžičnih dostopnih točk na svetu. Če imate brezžični usmerjevalnik za dostop do interneta, mimo katerega se je kadarkoli sprehodil kdorkoli s pametnim telefonom, Apple in Google vesta za njegovo lokacijo. To pa predstavlja tudi varnostna tveganja, ki se jim lahko tudi enostavno izognemo.

Kot samoumevno smo sprejeli sposobnost pametnega telefona, da (skoraj) v vsakem trenutku pozna naš položaj. Najsibo na ulicah med visokimi nebotičniki zahodnih metropol ali sredi mongolskih puščav, telefon nam bo na zemljevidu pokazal, kje stojimo. Pogosto površno predpostavljamo, da je edini način določanja lokacije GPS. To ne drži na dveh ravneh zaradi dvojega. Prvič, GPS je zgolj eden izmed globalnih satelitskih navigacijskih sistemov, resda prvi in najbolj razširjen. Evropa ima svoj Galileo, Rusija ima GLONASS, Kitajska Baidou. Novejši telefoni že podpirajo vsa dva izmed njih ali več, kar načelno izboljša določanje lokacije, ki je tako bodisi natančnejša bodisi hitreje določena.

Zakup člankov