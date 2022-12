Gesla prihodnosti

Tehnološki velikani so leta 2013 ustanovili združenje FIDO Alliance, katerega osrednja naloga je premagati odvisnost sveta od prijave z gesli. Te so stare že več kot 50 let in so za današnji povezan svet preveč ranljive, njihova zaščita pa iz leta v leto bolj zapletena. Po vrsti praznih obljub se zdi, da so podjetja na pragu rešitve. Passkeys so gesla prihodnosti!

Današnja gesla so zaščitena z dvostopenjskim preverjanjem, s šifriranim posredovanjem, z enkratno prijavo in s podobnimi mehanizmi, ki so v luči prijaznosti do uporabnika in varnosti prinesla ravno toliko težav kot rešitev. Velika podjetja se tega zavedajo, zato so se v iskanju boljše alternative povezala. Apple, Microsoft, Google in drugi so skupaj določili standarde in skladno razvili avtentikacijske ključe Passkeys.

