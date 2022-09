Fujifilm X-H2s

Fujifilm ima širok nabor fotoaparatov in tokrat smo preizkusili model višjega razreda X-H2s. Gre za digitalni fotoaparat z izmenljivimi objektivi z nekoliko večjim poudarkom na zajemu videa, hkrati je to dvojček modela X-H2. Glavna razlika med tema fotoaparatoma je pri tipalu: model X-H2 ponudi tipalo višje ločljivosti (40 milijonov pik pri fotografiji ter ločljivost do 8K pri videu), tokrat preizkušeni X-H2s pa večje hitrosti branja s tipala, pri čemer doseže do 40 slik na sekundo pri fotografiji in do 4K pri 120 slikah na sekundo pri video posnetkih. V obeh primerih gre za nekakšna hibridna aparata, namenjena vsem, ki si želijo aparat tako za fotografiranje kot za video.

Tipalo ima ločljivost 26 milijonov pik, gre pa za tipalo t. i. stacked CMOS. Povedano enostavneje, pri takem tipalu se združita procesor za obdelavo slike in hitri pomnilnik DRAM v skupni silicij, s tem dobimo še hitrejše branje podatkov s tipala. Kot rečeno, zmore aparat zajemati do 40 fotografij na sekundo v polni ločljivosti in brez zatemnitve okularja. Pri Fujifilmu trdijo, da je tako tipalo 3,6-krat hitrejše kot prejšnja brez omenjene združitve komponent (torej tipala, ki jih najdemo v modelih X-T3 in X-T4). Hkrati je novi procesor (imenovan X-Processor 5) 65 odstotkov hitrejši od predhodnika.

