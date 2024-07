Fotografija na fotografijo …

Bi svoje fotografije in videoposnetke zaupali računalniškemu oblaku ali bi jih raje sami hranili doma? Morda v podjetju? Bi jih prepustili umetni inteligenci?

S pametnimi telefoni postajajo domače digitalne fotografske in video zbirke vse obsežnejše in vse težje obvladljive. Mnogi svoje fotografije hranijo kar v pametnem telefonu, v katerem je prednameščena enostavna aplikacija za fotografiranje, shranjevanje in prikazovanje posnetkov, zato so ob njegovi izgubi ali uničenju ob vse, kar so ustvarili. Brez fotografij lahko kaj hitro ostanemo tudi ob menjavi starega pametnega telefona z novim, če smo pozabljivi ali tehnično nespretni …

