eSIM - Ko SIM-kartic več ne bo

Vsaj ena komponenta v vseh telefonih je že desetletja enaka. Telefonu s kartico SIM povemo, kdo smo in s kom se povezujemo. A počasi bo tudi ta konstanta izpuhtela, saj najnovejši telefoni vsebujejo čip, na katerega lahko eSIM naložimo kar z interneta. Trend se seli tudi na tablice, pametne ure in druge povezljive naprave.

Pred šestimi leti smo nazadnje obširno pisali (Zbogom SIM-ka, Monitor 02/16) o prihajajoči revoluciji v telefonih in mobilnih napravah, ki bo pometla z edino komponento, ki je že 30 let enaka. Prihodnost je danes. Klasične kartice SIM so sicer še vedno prevladujoč način identifikacije naročnika v mobilnem omrežju, a vsi trije veliki slovenski operaterji že nudijo e-SIM, če le imamo primeren telefon. Ti so ta hip še izključno v višjem cenovnem razredu, a tako je z vsemi tehnologijami. Po cenovnih razredih počasi curljajo navzdol.

Zakup člankov